Thomas Müller elige a Messi por encima de Cristiano

Thomas Müller sorprendió al cambiar su opinión sobre el debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El alemán explicó que durante los primeros 10 años de su carrera se inclinaba por el portugués, pero ahora considera que Messi es el mejor futbolista de la historia.

Müller destacó la calidad del argentino, su forma de jugar y la continuidad que ha mostrado durante más de dos décadas. También señaló el impacto de Messi con Argentina y su actuación en el Mundial de 2022.

La declaración reaviva el eterno debate entre las dos grandes figuras del fútbol moderno. Para Müller, al evaluar no solo los goles y los títulos, sino también la capacidad futbolística y el espectáculo que ofrece, Messi está por encima de Cristiano Ronaldo.