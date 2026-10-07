Tiburones de Granada gana el primer juego de la final del Pomares 2026

Brayan Torres lanzó siete innings con tres hits y dos ponches para adjudicarse la victoria.

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Los Tiburones de Granada ganaron el primer partido de la gran final del Campeonato Superior de Béisbol Comandante Germán Pomares Ordóñez. 

El equipo granadino se impuso 2 carreras por 0 al conjunto del Frente Sur Rivas. 

Brayan Torres se adjudicó la victoria con una labor de siete innings, tres hits y dos ponches. 

Francisco Robleto cargó con la derrota, mientras Lennart Crafoord salvó el partido con un inning dos tercios y tres ponches. 

Iván Marín fabricó par de carreras por parte del equipo granadino en este primer desafío.