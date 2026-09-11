Adolescente de 17 años protagoniza tiroteo en colegio de Medellín y luego se dispara a sí mismo

Momentos de pánico vivieron estudiantes, docentes y personal administrativo de un colegio en Medellín, Colombia, cuando un adolescente de 17 años ingresó al centro realizando varios disparos. El menor corrió por varios pasillos del recinto hasta que decidió dispararse a sí mismo, quedando gravemente herido.

Las autoridades informaron que se logró evacuar a los estudiantes del sitio, evitando de esta forma que se registraran víctimas mortales. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad y fue publicado en redes sociales.

Con el video, los oficiales tratan de identificar a dos personas que tras lo sucedido se llevaron del lugar el arma de fuego que utilizó el adolescente durante el tiroteo.