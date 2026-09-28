Tiroteo en un bar de Sudáfrica deja 17 muertos y varias personas heridas

Al menos 17 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un tiroteo registrado en un bar de Wedela, en Sudáfrica, según ha informado la policía.

En el lugar se registraron dos incidentes: el primer tiroteo sucedió cuando varios sujetos armados llegaron al sitio y dispararon contra las personas que estaban en la parte de afuera del local.

A continuación, los sospechosos entraron al establecimiento y continuaron con el ataque. Según las primeras informaciones, los sujetos utilizaron fusiles AK-47 y pistolas, además de llevarse varias pertenencias de las víctimas antes de marcharse del lugar.