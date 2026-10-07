Tormenta tropical Isaías amenaza con convertirse en huracán y golpear la costa del Golfo

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La tormenta tropical Isaías se fortalece rápidamente sobre el Golfo de México y podría convertirse en el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico antes de llegar a la costa sur de Estados Unidos entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este miércoles que el sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 75 km/h y se encontraba a unos 870 kilómetros al suroeste de la desembocadura del río Mississippi.

El fenómeno se desplaza hacia el este-noreste y los pronósticos indican que continuará intensificándose durante los próximos días. Los modelos contemplan que Isaias podría alcanzar fuerza de huracán y llegar a una intensidad considerable antes de tocar tierra, aunque todavía existe incertidumbre sobre el punto exacto de impacto y la fuerza que tendrá al acercarse a la costa.

Las autoridades mantienen especial vigilancia desde Louisiana hasta Florida. El NHC ya emitió una vigilancia de huracán para sectores de la costa norte del Golfo, además de una vigilancia por marejada ciclónica. Se esperan lluvias intensas, fuertes vientos, inundaciones costeras y condiciones peligrosas para las comunidades cercanas al litoral.

Florida comenzó a prepararse ante la amenaza. El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en 25 condados y ordenó la movilización de recursos para responder ante posibles inundaciones y daños. Equipos estatales han colocado generadores, combustible, agua, alimentos, barreras contra inundaciones y otros suministros en zonas estratégicas como Tallahassee y Santa Rosa.

La actividad también ha generado medidas preventivas en la industria petrolera del Golfo. Shell confirmó la evacuación de personal no esencial de seis instalaciones marinas Stones, Mars, Olympus, Ursa, Vito y Appomattox mientras continúa monitoreando la evolución del sistema.

Los meteorólogos advierten que las condiciones podrían deteriorarse desde el viernes y prolongarse hasta el sábado, con el riesgo de lluvias torrenciales, vientos huracanados, marejada ciclónica e inundaciones. Debido a que la trayectoria todavía puede cambiar, las autoridades recomiendan a los residentes de la costa norte del Golfo mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y tener preparados sus planes de emergencia.