Tornado azota Missouri y deja varios heridos mientras emergencias evalúan daños en zonas afectadas

Un tornado azotó varias zonas de Missouri, Estados Unidos, dejando personas heridas y estructuras destruidas. Los equipos de emergencia se desplazan por las áreas afectadas para atender la situación y evaluar la magnitud de los daños.

Las autoridades informaron que tras el paso del fenómeno natural no se han confirmado víctimas fatales, aunque sí se reportaron heridos.

Asimismo, la caída de árboles y la destrucción de estructuras figuran entre los daños registrados en la zona. Habitantes del lugar grabaron con sus teléfonos celulares el momento exacto en que el tornado destruía todo a su paso.