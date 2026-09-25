Tornado en Nagarote deja más de 10 casas afectadas

Un potente tornado registrado la tarde del jueves en el kilómetro 42 y medio de la carretera Nueva a León, en el municipio de Nagarote, dejó más de 10 casas afectadas, árboles caídos, techos desprendidos y la suspensión del servicio de energía eléctrica.

Las afectaciones incluyen casetas de parada de buses totalmente dañadas y muros colapsados. Estudiantes del Colegio Público Marvin Palacios, asustados, lograron captar desde sus celulares el preciso instante en que el tornado pasaba por el patio de su escuela; afortunadamente los jóvenes estaban recibiendo su última hora de clases.

En el barrio San Julián de Nagarote es donde se han registrado más afectaciones de este ciclón que duró unos 25 minutos y finalizó en las casas de interés social Bismarck Martínez, las cuales afortunadamente aún no son habitadas.

Las autoridades municipales han activado los equipos de emergencias para dar respuesta rápida a las familias afectadas, realizando labores de limpieza en la zona donde los árboles han colapsado en la vía pública.