Leones Azules del Managua lideran el Apertura con 41 puntos

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Al finalizar la última jornada, tras 16 jornadas en el campeonato, los Leones Azules del Managua acumulan 41 puntos y se consolidan como líderes absolutos del Torneo de Apertura.

El Diriangén marcha segundo con 38 puntos, seguido del Real Estelí con 31 y el UNAN Managua con 25.

El Managua no ha podido ser bajado del primer lugar, pese a que el Estelí le propinó su única derrota en el torneo.

El conjunto capitalino registra un total de 13 victorias y 2 partidos empatados en el campeonato. El Managua es el candidato fuerte junto al Diriangén a conseguir los primeros peldaños en este torneo.

Real Estelí y Diriangén se han llevado el protagonismo en los últimos años en las finales principales de los torneos, aunque tampoco se puede descartar a los Leones Azules del Managua FC, que en esta ocasión han sido el mejor equipo de la tabla general.