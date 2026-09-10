Tortitas de carne: chef revela el secreto para que no se abran y comparte la receta completa

La cocina tradicional nicaragüense retoma protagonismo durante septiembre con la preparación de tortitas de carne. El chef del segmento culinario compartió la receta completa y el truco para evitar que la carne se deshaga durante la cocción.

La receta parte de una libra de carne molida que puede combinar res y cerdo para aportar mayor suavidad y sabor al platillo.

“Para una libra de carne molida, un huevo y un cuarto de taza de pan molido”, precisó el chef, quien explicó que estos ingredientes permiten que la carne se mantenga unida.

El especialista recomendó el pan molido por encima de la harina, ya que esta última deja una textura menos agradable. La preparación incluye cebolla, perejil y chile picados finamente, además de salsa inglesa, ketchup, comino, sal y pimienta al gusto.

El chef indicó que las tortitas deben cocinarse de dos a tres minutos por lado sin moverlas, para lograr una cocción uniforme.

Como acompañamiento, se prepara una salsa ranchera con tomate, cebolla, mostaza, salsa inglesa y un toque de aceite de oliva. La salsa se vierte sobre las tortitas al momento de emplatar y se decora con perejil fresco.