Trabajador muere tras caer a un tanque de ácido sulfúrico en una empresa de India

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un trabajador falleció al caer accidentalmente desde una escalera a un tanque que almacenaba sustancias químicas en una empresa de India. Aunque el hombre logró salir por sus propios medios, sufrió graves quemaduras en su cuerpo.

El tanque contenía ácido sulfúrico, considerado uno de los más corrosivos y peligrosos. Sus compañeros lo llevaron a un hospital, donde lamentablemente falleció.

Las autoridades investigan si en la empresa se cumplía con las medidas de seguridad necesarias. El caso se suma a otros accidentes laborales registrados en el país asiático.