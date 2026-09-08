Tragedia en la ruta Nueva Guinea–Bluefields: conductor fallece tras sufrir un infarto

Un lamentable hecho se registró la mañana de este martes en el sector del puente de la Colonia Naciones Unidas, cuando el conductor de un autobús que cubría la ruta Nueva Guinea–Bluefields sufrió una emergencia médica mientras se encontraba al volante.

De acuerdo con información preliminar, el conductor fue identificado como Oscar José Arauz Morales, de 60 años, quien habría sufrido un infarto mientras conducía la unidad de transporte.

Ante la emergencia, el ayudante del autobús habría tomado el control de la unidad y logró detenerla, evitando que el vehículo se precipitara hacia el río.

Arauz Morales fue trasladado de emergencia al Hospital Departamental Jacinto Hernández, en Nueva Guinea, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, no se reportan otras personas fallecidas a consecuencia del incidente. Las circunstancias exactas del hecho serán determinadas por las autoridades correspondientes.

La noticia ha causado consternación entre familiares, compañeros de trabajo y usuarios de esta ruta, quienes lamentan la pérdida del conductor mientras cumplía con su jornada laboral.

Información Info Caribe Noticias