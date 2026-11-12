Tránsito aplica multas de hasta cinco mil córdobas y cárcel a motociclistas infractores 

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional informó que aplicará medidas drásticas desde multas hasta la cárcel a conductores de motocicletas que violen las normas de tránsito. Circular sin casco de seguridad se califica como conducción temeraria.

La multa por circular sin casco pasó de 500 córdobas a 3.000 córdobas, más 24 horas de cárcel en la estación policial correspondiente.

Quienes realicen maniobras peligrosas, carreras ilegales o piruetas públicas serán multados con 5.000 córdobas, más procesos judiciales y penas por exposición de personas al peligro.

El límite de velocidad máxima para motociclistas será de 40 kilómetros por hora. La acumulación de infracciones graves conlleva la suspensión de licencias de tres meses hasta un año.