Ecuador: Trapecista cae desde las alturas durante su presentación en un circo

Un trapecista cayó durante su presentación en un circo en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, en Ecuador, la noche del jueves 17 de septiembre. El artista resultó con lesiones en su cuerpo, por lo que fue necesario su traslado a un hospital.

El video del espectáculo captó el momento exacto en que el trapecista perdió el equilibrio mientras realizaba su número ante el público asistente.

La caída causó preocupación entre los presentes, quienes presenciaron el accidente durante la función nocturna.

El artista es conocido entre sus colegas por ejecutar acrobacias en el aire auxiliándose con telas. Hasta el momento no se ha brindado detalle alguno sobre su condición de salud.