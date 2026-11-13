Texas: Conductor salta de camión cisterna segundos antes de que un tren lo impactara

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El conductor de un camión cisterna logró reaccionar a tiempo y evitar morir al saltar de la cabina segundos antes de que un tren impactara contra el vehículo atascado en un cruce ferroviario de Fort Worth, en Texas, Estados Unidos.

Una cámara de seguridad captó el instante en el que se produjo el brutal encontronazo.

En las imágenes se observa que el chofer, sin dudarlo, abandona la cabina y corre para ponerse a salvo.

En el lugar, las autoridades no reportaron heridos, pero sí daños materiales.