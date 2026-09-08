Tres sujetos roban motocicleta de 95 mil córdobas en barrio Milagro de Dios de Managua

Tres sujetos se sustrajeron una motocicleta Pulsar NS-160, valorada en más de 95 mil córdobas, del patio de una vivienda en el barrio Milagro de Dios de Managua, según imágenes de cámaras de seguridad que grabaron el momento del robo. El propietario, Miguel Ángel Martínez Blandón, de 27 años, apenas tenía una semana de haberla adquirido al crédito.



Los delincuentes ingresaron por la única entrada de la casa sin hacer ruido, quitaron el seguro de la motocicleta y la llevaron empujada porque no pudieron encenderla.

Vecinos escucharon ruidos alrededor de las 2:50 de la madrugada y vieron a los hombres en la puerta. Martínez interpuso la denuncia en el distrito cinco de la Policía Nacional y pidió colaboración a la población para identificar a los responsables y recuperar su herramienta de trabajo.