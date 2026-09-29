Hombre gravemente herido tras ser macheteado durante trifulca en partido de fútbol en Managua

Un hombre quedó gravemente herido tras ser macheteado durante una trifulca en un partido de fútbol la noche del domingo en la cancha del barrio Campo Bruce en Managua. Testigos aseguraron escuchar cuatro detonaciones de arma durante el suceso.

Según testigos, el altercado ocurrió cuando el equipo del barrio San José Oriental iba perdiendo ante Campo Bruce y, a pocos minutos de terminar el partido, la fanaticada inició a gritar comentarios ofensivos.

Tras no poder evitar la derrota, integrantes del San José Oriental comenzaron a golpear al equipo contrario. Las imágenes muestran que luego de unas detonaciones de arma hechiza, los espectadores, en su gran mayoría jóvenes, trataron de huir.