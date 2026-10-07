Triple colisión en los semáforos del Dancing deja un motociclista gravemente lesionado 

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un motociclista identificado como Fruto Lara, de 43 años de edad, resultó con una fractura expuesta en su tobillo izquierdo tras una triple colisión vehicular. El hecho ocurrió la noche de este martes en los semáforos del Dancing, en Managua.

Lara fue impactado por una camioneta cuando circulaba de abajo hacia arriba en el kilómetro 6 de la Carretera Norte. Según testigos, la colisión ocurrió porque el conductor del carro irrespetó la luz roja del semáforo y se pasó llevando a Lara y al otro motorizado identificado como Gerald Flores, de 28 años, que afortunadamente no resultó lesionado.

Lara fue atendido por paramédicos de la Cruz Blanca y trasladado a su clínica previsional. Agentes de tránsito realizaban las debidas investigaciones.