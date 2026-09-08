Tsunami, el perro héroe que ha salvado más de 350 vidas, tendrá su propia escultura en Maracaibo – Venezuela

El reconocido perro de búsqueda y rescate Tsunami llegará a Maracaibo para participar en la develación de una escultura realizada en su honor, como parte de las actividades por los 497 años de la fundación de la ciudad.

El anuncio fue realizado este lunes por el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, durante una rueda de prensa en la que presentó la programación de la Semana de Maracaibo.El homenaje tendrá lugar en la Plaza de la República, donde será develada la escultura elaborada por el artista plástico Josué Benjamín, quien también es autor de la obra dedicada al legendario beisbolista venezolano Luis Aparicio Montiel.

Tsunami es un Border Collie e integrante del grupo de búsqueda y rescate K-SAR. A lo largo de su trayectoria ha participado en importantes operaciones de emergencia y atención de desastres, tanto en Venezuela como en otros países.

Entre sus labores destacan las búsquedas realizadas tras el terremoto de Turquía en 2023, así como su participación en las tragedias de Las Tejerías y El Castaño y, más recientemente, en las labores de búsqueda posteriores al doble sismo del 24 de junio en La Guaira.

De acuerdo con lo informado durante la presentación, Tsunami ha contribuido a localizar y salvar a más de 350 personas, convirtiéndose en un símbolo del trabajo de los equipos caninos de rescate.

El reconocimiento forma parte de la programación preparada por la Alcaldía de Maracaibo para celebrar el aniversario de la ciudad, con actividades culturales y la inauguración de nuevas obras en distintos sectores.

¡Maracaibo rendirá homenaje a un verdadero héroe de cuatro patas!