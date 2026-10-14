¡Tu historia sabe a hogar! Naturas te invita a participar y ganar

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¡Ya están llegando los videos y cada historia nos emociona más!
Pero tenemos una pregunta para vos… ¿y el tuyo, cuándo lo enviás?
¿Masaya, Rivas, Granada, Boaco, Matagalpa…? ¡Queremos que se haga sentir cada rincón y que todos participen!
Prepará ese platillo especial y, más que mostrarnos cómo lo hacés, contanos su historia: esa persona, ese lugar o ese momento que con solo probarlo te hace regresar a casa.
Por supuesto, acompañado del sabor de Naturas.
Hay 4 ganadores y premios fabulosos esperando.
Tu historia también merece ser contada. ¿Cuándo nos mandás tu video?