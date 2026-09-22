Turba agrede brutalmente a hombre señalado de asesinar a su hijo de tres años en Venezuela 

Una enardecida turba agredió brutalmente a un hombre señalado de haber asesinado a su hijo de tres años, en el sector El Manteco del estado Bolívar, en Venezuela, tras sacarlo de una estación policial.

Los habitantes del sector, indignados, provocaron un incendio y lograron sacar a la calle al hombre, a quien agredieron brutalmente dejándolo gravemente herido.

De acuerdo con medios locales, los progenitores del niño están separados, pero la mamá pidió al hombre que cuidara al pequeño mientras ella se iba a trabajar.

Al parecer, el menor de edad comenzó a llorar continuamente, lo que habría motivado al individuo a golpearlo sin cesar hasta causarle la muerte.

El cuerpo del pequeño fue encontrado por un grupo de personas en un predio baldío envuelto en un saco, con la boca llena de arena. La policía informó que realiza las investigaciones del caso.