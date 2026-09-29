Tyler Loop celebra al estilo Cristiano Ronaldo tras darle el triunfo a los Ravens

El Maracaná fue escenario de un cierre de película durante el partido entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys. Cuando todo parecía encaminado al tiempo extra, el pateador Tyler Loop conectó un gol de campo de 56 yardas cuando apenas quedaba un segundo en el reloj, para darle a los Ravens una dramática victoria de 34-31 sobre los Cowboys.

Tras convertir la patada decisiva, Loop corrió para celebrar junto a sus compañeros y sorprendió a todos al realizar el famoso “Siuuu” de Cristiano Ronaldo. El festejo, característico del astro portugués, fue acompañado por la afición presente en el mítico estadio brasileño, creando una de las imágenes más llamativas del fin de semana en la NFL.

La celebración tuvo un escenario especialmente simbólico: el Maracaná, uno de los templos más reconocidos del fútbol mundial, albergó por primera vez un partido de fútbol americano. La noche terminó mezclando dos pasiones deportivas, con una victoria de Baltimore decidida con el pie y un “Siuuu” que hizo vibrar al público en Río de Janeiro.

El momento también representó una especie de revancha personal para Loop, quien había fallado un intento de 44 yardas en el cierre de la temporada anterior que habría enviado a Baltimore a los playoffs. Esta vez, el pateador respondió bajo máxima presión y terminó convirtiéndose en el protagonista de una de las escenas más recordadas del partido.