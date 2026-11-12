UAM alberga por tercera vez hackatón de la NASA con 30 equipos y 180 participantes en Managua

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La Universidad Americana (UAM) será sede por tercera vez del NASA Space Apps Challenge Managua 2026, el hackatón más grande del mundo.

El evento reúne 30 equipos y 180 participantes que competirán durante 48 horas en el Jaguar Center.

Ned Lacayo, coordinador de innovación, explicó que la NASA comparte sus datos para recopilar ideas sobre cambio climático, recursos naturales y contaminación ambiental.

La convocatoria estuvo abierta a estudiantes y profesionales de cualquier área, no solo ingeniería.

Los ganadores obtendrán una semana de visita al centro de la NASA, según detalló Lacayo.

La entrada es gratuita el sábado 14 de noviembre de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde.