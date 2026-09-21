UAM oferta nueva maestría en evaluación ambiental para profesionales nicaragüenses

La Universidad Americana (UAM) ofreció su nueva maestría en evaluación ambiental, dirigida a profesionales que buscan potenciar su trabajo en el ámbito de la sostenibilidad.

El programa responde al marco legislativo de la Ley de Ambiente en Nicaragua y busca crear los instrumentos necesarios para evaluar proyectos de envergadura.

El doctor Napoleón Guerrero, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, señaló que todo proyecto tiene un impacto ambiental que debe ser gestionado y mitigado bajo el criterio de sostenibilidad, por lo que la maestría capacita en las habilidades para evaluar esas iniciativas.

El doctor Romel Altamirano, coordinador de posgrado, detalló que el programa está estructurado en 4 módulos que escalan de lo conceptual a las herramientas, incluyendo el Decreto 20 de 2017, que establece el Sistema de Evaluación Ambiental, además de componentes proyectuales y de investigación.

Altamirano indicó que la maestría dura 18 meses, con pago extendido a 20, y que entre los requisitos figuran el título avalado por la CTEC, copia de cédula, ficha técnica y un certificado de segundo idioma.

Guerrero añadió que la modalidad es virtual y que la planta docente incluye profesores nacionales e internacionales con experiencia en evaluación ambiental.

Los interesados pueden acudir a la dirección de posgrado o a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAM, que además ofrece otros programas ambientales como un diplomado en tecnologías nuevas del concreto y otro en gestión integral del riesgo a desastres.