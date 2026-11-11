Un anciano fue abandonado en silla de ruedas frente a un hospital en México

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Próspero Infante de 65 años de edad, es el anciano que fue abandonado en una silla de ruedas a las afueras del área de urgencias del Hospital General Regional número 196 del IMSS, en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con versiones de testigos, dos hombres lo habrían trasladado hasta el lugar y lo dejaron debajo de una caseta telefónica. El adulto mayor, quien presuntamente había regresado recientemente de Estados Unidos, permaneció en una vivienda antes de ser llevado al hospital.

La situación llamó la atención de familiares de otros pacientes, quienes solicitaron ayuda al percatarse de que el hombre estaba solo y llevaba consigo una bolsa de diálisis.

Tras recibir asistencia, se informó que su estado de salud es estable y que será trasladado a la Casa Amor, donde recibirá alojamiento y atención. Mientras tanto, las autoridades buscan localizar a sus hermanos, quienes residirían en Monterrey, con la esperanza de lograr un reencuentro familiar.