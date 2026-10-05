Un hombre de 37 años permaneció más de nueve horas en el fondo de una alcantarilla de unos ocho metros de profundidad, en El Salvador

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un hombre identificado como William Alexander Hernández Martínez, de 37 años, permaneció durante más de nueve horas atrapado en el fondo de una alcantarilla en El Salvador, luego de sufrir una caída mientras caminaba por una zona que conecta el Centro de San Salvador con el distrito de San Salvador Este.



De acuerdo con información proporcionada por una organización de rescate salvadoreña, Hernández Martínez habría estado bajo los efectos del alcohol cuando perdió el equilibrio y cayó dentro de la estructura. Una llamada de emergencia alertó sobre la presencia de una persona atrapada, lo que activó el operativo de rescate.



La víctima sufrió traumas como consecuencia de la caída y permaneció en el lugar durante varias horas, hasta que integrantes de la Unidad de Rescate Vertical de Comandos de Salvamento llegaron con apoyo del Cuerpo de Bomberos.



Tras ser rescatado, Hernández Martínez fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) hacia un centro asistencial para recibir atención médica. Pese al tiempo que permaneció atrapado y las lesiones sufridas, el hombre se mantuvo consciente hasta el momento de su rescate.