Un mes de los terremotos en Venezuela: más de 5.000 fallecidos

Este viernes 24 de julio se cumple un mes de los dos terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, con un balance oficial que contabiliza 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas que perdieron su vivienda, según el gobierno.

En las zonas afectadas, voluntarios, funcionarios, rescatistas internacionales y familiares de desaparecidos continúan trabajando para recuperar cadáveres y brindarles cristiana sepultura.

El gobierno inició la toma de muestras de ADN para identificar cuerpos en las morgues de La Guaira y Bello Monte, entre los que se encuentran 38 niños y adolescentes.

La Organización de Naciones Unidas estima que 50.000 personas permanecen sin localizar, por lo que presume que el número de muertos podría ser superior a la cifra oficial.

Los sismos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, devastaron el estado de La Guaira y otras regiones del norte del país, generando una crisis humanitaria que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad internacional.