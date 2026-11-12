Un muerto y cuatro heridos dejó un tiroteo dentro de un Gym en Washington D. C.

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Un tiroteo registrado en un gimnasio dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas, al noroeste de Washington D. C., exactamente en un exclusivo vecindario de la capital cercano a la Casa Blanca

Según reportes de medios internacionales. El presunto responsable se disparó dentro de un apartamento situado sobre el establecimiento, luego de permanecer atrincherado durante varias horas. Se desconoce si muró tras el intento de suicidio.

Debido a la tragedia se desplegó un amplio operativo en la zona, con la participación de equipos de emergencia, agentes del Servicio Secreto y miembros de la Guardia Nacional.

La Policía emitió una alerta a través de sus redes sociales y movilizó unidades a distintos puntos del sector Logan Circle, donde varias calles fueron acordonadas. El perímetro incluye centros educativos, viviendas y establecimientos comerciales.

Uno de los testigos relató que vio a un hombre desplomarse tras recibir un disparo en el cuello. Un miembro del gimnasio intentó auxiliarlo, pero la víctima falleció en el lugar.

Ahora, las autoridades investigan los hechos que causó preocupación entre los lugareños.