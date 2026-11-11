Un niño de 11 meses es rescatado con vida tras permanecer enterrado y en una jaula para perros durante al menos 24 horas

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un niño de 11 meses fue rescatado con vida en una zona boscosa de Carolina del Sur, Estados Unidos, después de permanecer aparentemente alrededor de 24 horas, a unos 30 centímetros bajo tierra, dentro de una jaula de alambre cubierta con una toalla, según informó el sheriff del condado de Lexington, Jay Koon. Las autoridades consideran que este elemento pudo haber permitido la formación de una bolsa de aire que ayudó al menor a mantenerse con vida.

El hallazgo se produjo después de que las autoridades iniciaran su búsqueda, después que el padre del niño, Michael Comer, de 25 años, fuera detenido la noche anterior por presunto robo con allanamiento y resistencia al arresto. Tras su captura, el bebé no estaba con él, por lo que los equipos continuaron las labores para dar con su paradero. Una vez localizado, la pequeña víctima fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Mientras tanto, los investigadores trabajan en coordinación con los fiscales para determinar qué otros cargos podrían presentarse contra Comer.