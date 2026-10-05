Una de cada cuatro embarazadas en Nicaragua es adolescente y especialista urge elevar planificación familiar

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Una de cada cuatro embarazadas en Nicaragua es adolescente, según advirtió la doctora Xóchitl Centeno en Acción 10. La especialista señaló que estos embarazos representan el 25% y que son situaciones que se pueden evitar con orientación médica adecuada.

Centeno aclaró que la anticoncepción en la adolescencia no se promueve, sino que responde a una realidad que requiere atención.

Explicó que no existe el mejor método para una paciente, sino un método para cada paciente. Para quienes inician su vida sexual, recomendó métodos de larga duración como el implante y los inyectables de tres meses.

La especialista enfatizó que la elección depende del peso, los antecedentes médicos y la consejería profesional. Asimismo, instó a las mujeres a decidir su método tras recibir orientación médica.