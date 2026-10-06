¡Una leyenda regresa! “Gigantes con Don Francisco” llega a Canal 10

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Canal 10, Más Que Espectáculos, llevará a las pantallas de los nicaragüenses el esperado regreso de Don Francisco con su nuevo programa “Gigantes con Don Francisco”. A sus 85 años, el reconocido presentador volverá a ponerse frente a las cámaras para una producción que marcará una nueva etapa en su extensa trayectoria y que promete reencontrarlo con la audiencia que lo ha acompañado durante décadas.

El estreno está previsto para el próximo 11 de octubre a través de TelevisaUnivision, con una propuesta que reunirá entrevistas, entretenimiento y grandes invitados. Lucero será la primera personalidad en compartir con Don Francisco en este nuevo espacio, mientras que el cantante Luis Fonsi y el exfutbolista mexicano Memo Ochoa también forman parte de la lista de figuras que participarán en el programa.

Para el público nicaragüense, la oportunidad de disfrutar este esperado regreso llegará de la mano de Canal 10, que transmitirá “Gigantes con Don Francisco” para sus televidentes a partir de las 8 de la noche. Así, la audiencia podrá acompañar al legendario conductor en esta nueva aventura y volver a disfrutar de su particular estilo, sus conversaciones con grandes figuras y una de las personalidades más reconocidas de la televisión latinoamericana.

“Aquí estuvimos 30 años todos los sábados y, entonces, para mí, el reencontrarme con la gente es algo muy grato. Estoy muy contento de poder hacerlo y espero que lo que haga realmente sea lo que el público espera de mí”, manifiestó.

En los días previos al estreno, Don Francisco también ha protagonizado momentos fuera del estudio que han llamado la atención de sus seguidores. El presentador visitó VersaillesMiami, donde las risas y los momentos espontáneos no faltaron. Estas apariciones forman parte de la promoción de “Gigantes con Don Francisco”, aumentando la expectativa por el regreso del histórico conductor a la televisión.