Una niña de 7 años murió tras ser apuñalada mientras caminaba por una calle de Chicago

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Una niña de 7 años de edad, murió después de ser apuñalada mientras caminaba por una zona comercial del barrio Chatham, en Chicago. El ataque ocurrió la mañana del sábado, cuando una mujer se acercó a la menor y la agredió por la espalda con un objeto punzante.



La niña fue trasladada a un hospital, pero no logró sobrevivir a las heridas. Tras el ataque, varias personas que se encontraban en el lugar retuvieron a la presunta agresora hasta la llegada de las autoridades Policiales. La mujer también sufrió heridas y fue llevada a un centro médico, donde quedó bajo custodia.



Imágenes de cámaras de seguridad de un negocio cercano muestran a la menor caminando de la mano de una joven poco antes del ataque. Las autoridades no han revelado la identidad de esa persona ni han establecido públicamente el motivo de la agresión, sin embargo, mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar el motivo de la agresión.