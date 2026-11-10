Una trifulca invadió el ring tras la victoria del boxeador Mourad Aliev en Turquía

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una trifulca entre boxeadores, aficionados y personal de seguridad se desató en Estambul, Turquía, tras la victoria del francés Mourad Aliev sobre Umut Camkıran. El combate terminó con una decisión unánime a favor de Aliev, quien obtuvo el título mundial Plata de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El conflicto comenzó cuando el ganador celebró frente a las tribunas con gestos que fueron interpretados como provocaciones, lo que generó la reacción de su rival y de varios espectadores que intentaron ingresar al cuadrilátero.

La situación escaló rápidamente y derivó en una pelea multitudinaria en la que se observaron golpes, empujones y lanzamiento de sillas. Aliev también recibió varias agresiones, incluso en la nuca, mientras entrenadores, árbitros y personal de seguridad intentaban controlar el altercado. Las escenas quedaron registradas en videos que circulan en redes sociales.