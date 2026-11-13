Vacuna rusa contra el cáncer elimina metástasis en primer paciente con melanoma

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La metástasis desapareció en el primer paciente tratado con la vacuna rusa personalizada contra el cáncer NeoOncovac, según informó Alexander Kuitzenburg, director científico del Centro Gamaleya.

El hombre, de 60 años y con melanoma cutáneo, recibió el tratamiento en abril de 2026.

Los últimos exámenes no revelaron la aparición de nuevos tumores, aunque el paciente permanecerá bajo supervisión médica durante los próximos tres años.

La vacuna utiliza tecnología de ARN mensajero y se diseña de forma individualizada según el perfil genético de cada tumor.

Kuitzenburg detalló que ya son seis los pacientes que recibieron el preparado y que el segundo tolera mejor el curso de diez inyecciones.

Hasta finales del año, los médicos esperan tratar a 20 pacientes. En abril de 2026, la vacuna se incorporó al sistema de seguros médicos obligatorios de Rusia.