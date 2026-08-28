MINSA vacunará contra el virus del papiloma humano a niños de 9 a 14 años

El Ministerio de Salud de Nicaragua aplicará primera y segunda dosis de la vacuna contra el VPH a niños y niñas de 9 a 14 años. La campaña nacional de inmunización se desarrollará entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre.

La vacunación se realizará en todos los departamentos del país, incluyendo Managua, León, Granada y las regiones autónomas de la Costa Caribe. El MINSA ejecutará la campaña desde centros de salud, visitas casa a casa y mediante jornadas en centros educativos.

Desde el año 2023, la institución incluyó este inmunizante para prevenir infecciones de alto riesgo que causan cáncer cérvico-uterino y otros tipos de cáncer en la vida adulta. Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a los padres para que lleven a sus hijos a recibir la vacuna.