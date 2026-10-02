El Vaho nicaragüense elaborado con brisket se cocina al vapor durante varias horas para lograr una textura suave. La receta tradicional incorpora ingredientes locales que realzan el sabor de este corte premium.
Entre los ingredientes figuran yuca, plátano maduro, ensalada de repollo, naranja agria, ajo, comino y achiote.
El vapor es el encargado de cocinar la carne, por lo que requiere entre 4 y 6 horas de fuego constante. En Estados Unidos, un sándwich famoso cerca de Texas utiliza este mismo corte en ahumador durante 6 a 9 horas.
El brisket jamás se corta como bistec, ya que el pecho de res es duro por naturaleza. Carne San Martín ofrece este corte en su línea Gold de selección premium.