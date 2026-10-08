Vales de Big Mac podrán canjearse hasta el 31 de diciembre en apoyo a pacientes con cáncer

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Los vales de la Big Mac adquiridos en la campaña “Día Feliz” de Fundación Conanca podrán canjearse desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año. Xiomara Paisano, representante de la organización, señaló que esta modalidad permite a los compradores disfrutar del producto en otro momento o regalarlo en una celebración.

La preventa de los vales ya está disponible en todas las sucursales de McDonald’s y en las oficinas de Conanca. La actividad principal se realizará el 14 de octubre con la venta directa del producto en los establecimientos.

Paisano explicó que el cien por ciento de lo recaudado se destina a la compra de medicinas de quimioterapia y material de reposición para un periodo de seis meses. La representante invitó a la población a acompañar la jornada en cualquier sucursal de McDonald’s el día del evento.