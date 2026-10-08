Vecinos capturan a presunto ladrón tras arrebatar celular valorado en 150 dólares en Managua

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un joven de 22 años fue atado de pies y manos por habitantes del barrio San Judas, en Managua, tras ser señalado de robar un celular valorado en 150 dólares. La víctima persiguió al presunto delincuente hasta que vecinos del sector lo neutralizaron y esperaron a las autoridades.

El señalado, identificado como Jairo, permaneció inmovilizado por varios minutos en una calle oscura del sector. Roger Antonio Rojas, la víctima, esperaba avanzar en el tráfico dentro de su vehículo cuando el sujeto arrebató el móvil a la fuerza.

Tras una larga persecución, el presunto ladrón fue alcanzado y amarrado hasta la llegada de una patrulla policial. El detenido fue trasladado a la Estación 3, donde la víctima interpondría la denuncia formal.