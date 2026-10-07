Vehículo sin conductor desciende por calle empinada y colisiona contra viviendas y postes en Colombia

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio Minitas en Manizales, Colombia, cuando un vehículo estacionado en una calle empinada descendió sin control.

El auto colisionó contra varias viviendas y postes del tendido eléctrico, dejando únicamente daños materiales.

Al parecer, la familia que viajaba en el automóvil se bajó para verificar si uno de los neumáticos estaba ponchado.

A los pocos segundos observaron cómo el carro se puso en marcha sin conductor por la empinada vía.

El recorrido quedó captado en video, donde se aprecia el desplazamiento del vehículo.