Vehículo sin conductor desciende por calle empinada y colisiona contra viviendas y postes en Colombia

La familia había descendido del auto para revisar un neumático ponchado.

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Momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio Minitas en Manizales, Colombia, cuando un vehículo estacionado en una calle empinada descendió sin control. 

El auto colisionó contra varias viviendas y postes del tendido eléctrico, dejando únicamente daños materiales. 

Al parecer, la familia que viajaba en el automóvil se bajó para verificar si uno de los neumáticos estaba ponchado. 

A los pocos segundos observaron cómo el carro se puso en marcha sin conductor por la empinada vía. 

El recorrido quedó captado en video, donde se aprecia el desplazamiento del vehículo.