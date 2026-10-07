Vehículo sin conductor desciende por calle empinada y colisiona contra viviendas y postes en Colombia

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Momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio Minitas en Manizales, Colombia, cuando un vehículo estacionado en una calle empinada descendió sin control.
El auto colisionó contra varias viviendas y postes del tendido eléctrico, dejando únicamente daños materiales.
Al parecer, la familia que viajaba en el automóvil se bajó para verificar si uno de los neumáticos estaba ponchado.
A los pocos segundos observaron cómo el carro se puso en marcha sin conductor por la empinada vía.
El recorrido quedó captado en video, donde se aprecia el desplazamiento del vehículo.