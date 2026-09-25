Veterinario advierte que gatos machos obstruidos por estrés pueden morir si no reciben atención en 24 horas

El doctor veterinario Noel Martínez advirtió que la obstrucción urinaria en gatos machos constituye una emergencia veterinaria que puede terminar en muerte si no se atiende a tiempo. El especialista explicó que el 85% de estos casos se origina por estrés.

Martínez detalló que la uretra del gato mide 0.5 milímetros de diámetro, por lo que cualquier sedimento, moco o aumento en la densidad de la orina puede obstruirla, y que los gatos castrados tienden a tener un pene más pequeño que no termina de desarrollarse por la reducción de testosterona.

El especialista indicó que cuando el cortisol se eleva por estrés, se produce una contracción del músculo liso y estriado que cierra la uretra, condición antes conocida como síndrome de Pandora y hoy denominada cistitis idiopática felina.

Señaló que en las hembras la obstrucción es menos frecuente porque su uretra puede medir hasta 2 centímetros, lo que permite expulsar los sedimentos.

El veterinario precisó que un gato obstruido puede salvarse dentro de las primeras 24 horas, pero a las 48 horas el riñón presenta un daño del 35% y a las 72 horas el deterioro alcanza el 75%.

El tratamiento requiere anestesia para relajar la uretra y evitar el dolor, y en casos severos se recurre a la retropulsión con sonda o a una ureterostomía, cirugía que consiste en abrir la uretra de forma plana para ampliar su diámetro.

Martínez también advirtió que la enrofloxacina, antibiótico utilizado en gatos, puede producir desprendimiento de retina y ceguera repentina, por lo que recomendó precaución con su prescripción.