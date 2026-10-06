Veterinario advierte que leptospirosis es letal sin tratamiento y afecta riñón e hígado de mascotas

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El veterinario Víctor Álvarez advirtió que la leptospirosis es una enfermedad letal si no se trata a tiempo porque afecta órganos importantes como el riñón y el hígado. Señaló que la ictericia es un signo clínico casi característico en los pacientes afectados.

Álvarez explicó que la leptospirosis es una enfermedad bacteriana y una zoonosis, es decir, puede afectar tanto a las mascotas como a los seres humanos.

Indicó que entre los síntomas están el letargo, la fiebre y la anorexia, cuando el paciente deja de comer. Añadió que al afectar el hígado, los ojos y las mucosas del animal se tornan amarillas.

Recomendó acudir al médico veterinario ante cualquier signo clínico que se observe en las mascotas.