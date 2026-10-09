Veterinario alerta que perros de pelaje blanco enfrentan mayor riesgo de cáncer de piel

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Los perros de pelaje blanco y razas como el bóxer presentan mayor predisposición al carcinoma de células escamosas, un cáncer de piel que puede ser mortal si no se detecta a tiempo. El veterinario Noel Martínez advirtió que la exposición prolongada al sol en países tropicales como Nicaragua incrementa el riesgo.

El especialista explicó que este trastorno afecta la capa más externa de la piel, donde los rayos ultravioleta deforman las células. Las zonas con menos pelaje, como las orejas, el vientre y la nariz, concentran las lesiones.

Martínez detalló que la enfermedad comienza como una pequeña úlcera que la mayoría de dueños atribuye a un golpe.

“La perpetuación de la lesión en la piel ya nos puede hacer sospechar de que la mascota está sufriendo de un carcinoma”, señaló el veterinario. La citología, con una sensibilidad del 90 por ciento, permite confirmar el diagnóstico.