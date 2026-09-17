Ráfagas de viento y lluvias provocan inundaciones y daños en infraestructuras en Managua y Masaya

Las fuertes ráfagas de viento y lluvias registradas la tarde del miércoles 16 de septiembre provocaron afectaciones en Managua y Masaya. Las autoridades reportaron inundaciones, daños en infraestructuras y la caída de árboles, sin personas lesionadas.

En Masaya, las precipitaciones ocasionaron el desprendimiento parcial del techo de varias viviendas y el colapso de árboles y cables del tendido eléctrico en sectores como el barrio El Pochotillo, la calle El Limón, el antiguo caserío Santa Rosa y Villa Bosco Monje.

En Managua, un rótulo publicitario cayó en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya, mientras que un poste del tendido eléctrico colapsó sobre un vehículo en el sector de la Rotonda Centroamérica, además de la caída de varios árboles.