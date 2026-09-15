Vigorón: el platillo nicaragüense que nació en Granada en 1914 y cumple más de un siglo

El vigorón es uno de los platillos más representativos de la gastronomía nicaragüense y su origen se remonta a 1914 en la ciudad de Granada. La historia señala que fue creado por María Luisa Cisneros Lacayo, conocida popularmente como La Loca.

Con el paso del tiempo, el platillo se extendió por todo el territorio nacional hasta convertirse en uno de los grandes referentes de la cocina del país.

Desde sus orígenes, la preparación ha tenido como protagonistas la yuca, el chicharrón y la ensalada de repollo, servidos tradicionalmente sobre hojas de plátano. Hoy el vigorón se encuentra en mercados, puestos de comida y hogares de distintos departamentos.