Vehículo con estudiantes de secundaria vuelca en Azogues de Ecuador durante desfile de promociones

Los equipos de emergencia trasladaron a los adolescentes lesionados para recibir atención médica.

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Un vehículo que trasladaba a decenas de estudiantes de secundaria terminó volcado mientras los menores participaban de un desfile de promociones.

El accidente ocurrió en la esquina de Azogues, en Ecuador, y dejó a varios adolescentes con lesiones en sus cuerpos. 

Los equipos de emergencia se presentaron al lugar para brindarles atención a los menores de edad. 

Las imágenes registradas desde el propio vehículo y por cámaras ubicadas en el sector captaron los instantes previos al accidente.