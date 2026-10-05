Vehículo con estudiantes de secundaria vuelca en Azogues de Ecuador durante desfile de promociones

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un vehículo que trasladaba a decenas de estudiantes de secundaria terminó volcado mientras los menores participaban de un desfile de promociones.
El accidente ocurrió en la esquina de Azogues, en Ecuador, y dejó a varios adolescentes con lesiones en sus cuerpos.
Los equipos de emergencia se presentaron al lugar para brindarles atención a los menores de edad.
Las imágenes registradas desde el propio vehículo y por cámaras ubicadas en el sector captaron los instantes previos al accidente.