Vehículo con estudiantes de secundaria vuelca en Azogues de Ecuador durante desfile de promociones

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un vehículo que trasladaba a decenas de estudiantes de secundaria terminó volcado mientras los menores participaban de un desfile de promociones.

El accidente ocurrió en la esquina de Azogues, en Ecuador, y dejó a varios adolescentes con lesiones en sus cuerpos.

Los equipos de emergencia se presentaron al lugar para brindarles atención a los menores de edad.

Las imágenes registradas desde el propio vehículo y por cámaras ubicadas en el sector captaron los instantes previos al accidente.