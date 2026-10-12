Volcamiento de carroza en celebración tradicional en Osaka deja dos muertos y dieciséis heridos 

El conductor realizó un giro mientras participantes jalaban la estructura a gran velocidad.

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Una celebración tradicional terminó en un grave accidente en la localidad de Izumi Ku en Osaka, Japón, luego de que una carroza volcara. 

En el vehículo viajaban varios adolescentes y el siniestro dejó un saldo de dos personas muertas y dieciséis lesionadas. 

 El conductor realizó un giro mientras algunos de los participantes jalaban la estructura que se desplazaba a gran velocidad. 

Los servicios de rescate llegaron de inmediato para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos. 

Más tarde se confirmó la muerte de las dos personas. 