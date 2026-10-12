Volcamiento de carroza en celebración tradicional en Osaka deja dos muertos y dieciséis heridos 

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Una celebración tradicional terminó en un grave accidente en la localidad de Izumi Ku en Osaka, Japón, luego de que una carroza volcara.

En el vehículo viajaban varios adolescentes y el siniestro dejó un saldo de dos personas muertas y dieciséis lesionadas.

El conductor realizó un giro mientras algunos de los participantes jalaban la estructura que se desplazaba a gran velocidad.

Los servicios de rescate llegaron de inmediato para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos.

Más tarde se confirmó la muerte de las dos personas.