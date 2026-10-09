Voraz incendio reduce a escombros tres negocios en California

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un incendio de grandes proporciones consumió tres establecimientos comerciales en la ciudad de Inglewood, California, dejando cuantiosas pérdidas materiales y a sus propietarios frente a la difícil tarea de comenzar de nuevo. El siniestro se registró en una estructura comercial de un solo piso y fue reportado a las 12:05 del mediodía en la heladería La Michoacana, ubicada en el bulevar East Hydepark Way.

Debido a la magnitud de las llamas, la emergencia fue clasificada como un incendio de tres alarmas, lo que llevó a las autoridades a solicitar el apoyo de más personal para atender la situación. El fuego se propagó hasta afectar otros establecimientos cercanos, entre ellos la carnicería Tito’s Meat Market. Al finalizar el incidente, tres negocios quedaron reducidos a escombros.

Francisco Contreras, propietario de la carnicería, relató que todo comenzó cuando observaron una gran cantidad de humo y recibieron avisos de que la heladería estaba incendiándose. Ante el avance de la emergencia, tuvo que cerrar su negocio y abandonar el lugar para ponerse a salvo.

De acuerdo con los bomberos, el fuego se habría originado en el techo de la estructura. Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido figura la posibilidad de que estuvieran realizando trabajos de reparación en esa área, conocidos como trabajos de techado o roofing. Sin embargo, todavía no se ha establecido si las labores estaban relacionadas directamente con el inicio de las llamas.

Más allá de los daños materiales, el incendio golpeó a familias que durante años trabajaron para levantar sus negocios. Uno de los establecimientos llevaba alrededor de 12 años funcionando, mientras que otro superaba las dos décadas de actividad, lo que refleja el impacto económico y emocional que representa esta pérdida para sus propietarios.