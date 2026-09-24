Vozinha deja Colo-Colo para jugar con Cabo Verde

El arquero de Colo-Colo, Vozinha, deberá ausentarse de su equipo tras ser convocado por la selección de Cabo Verde para disputar los próximos partidos de las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones 2027. El guardameta fue citado por el entrenador Humberto Bettencourt y viajó a África para integrarse a los trabajos de su selección.

Cabo Verde enfrentará a Malí este viernes 25 de septiembre y posteriormente se medirá ante Ruanda el martes 29. Según la información de la fuente, Vozinha es considerado para ser titular en estos compromisos, luego de su participación con la selección y de haberse destacado en el Mundial de 2026.

La convocatoria llega en un momento importante para Colo-Colo, ya que el equipo disputa los octavos de final de la Copa Chile 2026 frente a Audax Italiano. Los encuentros están programados para el 22 y 25 de septiembre, por lo que el técnico Fernando Ortiz deberá recurrir a otro guardameta para afrontar esta serie ante la ausencia de Vozinha.