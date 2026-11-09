Bomberos rescatan a conductor prensado tras volcar camión en la carretera Masaya-Tipitapa 

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un hombre quedó prensado en la cabina del camión que conducía tras volcarse el vehículo en el kilómetro 47 de la carretera Masaya-Tipitapa.

El accidente ocurrió después de que una de las llantas delanteras del pesado vehículo se ponchara en el sector del kilómetro 46, antes de llegar a la parada de Venancio Los Altos.

El conductor quedó atrapado en la parte delantera de la cabina, con el pie derecho prensado, según se observó en el lugar.

Los socorristas aplicaron su técnica de rescate y lograron sacar al ciudadano de entre la chatarra. El conductor no resultó con heridas graves.