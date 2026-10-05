Vuelco de camioneta en La Vuelta de la Muerte deja dos lesionados en la Costa Caribe Norte

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Dos personas lesionadas y daños materiales dejó el vuelco de una camioneta la tarde de este lunes en el sector conocido como La Vuelta de la Muerte.

El accidente ocurrió en la comunidad de Mongallo, en el tramo carretero de Siuna a Rosita, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Supuestamente, las causas que produjeron el accidente se debieron a que el conductor desconocía el tramo carretero y no se percató de la peligrosa curva.

El hombre perdió el control del vehículo hasta terminar volcado a un lado de la vía.

En el percance vial resultaron lesionados el conductor y un niño de 10 años, así como cuantiosas pérdidas económicas.