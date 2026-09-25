WhatsApp suspende soporte en celulares antiguos y Meta presenta gafas con inteligencia artificial

WhatsApp dejará de funcionar en celulares con sistemas operativos anteriores a Android 6.0 y iOS 12 a partir del 1 de octubre, mientras Meta presentó las gafas Ray-Ban Meta Audio con inteligencia artificial.

El bloque tecnológico también incluyó el nuevo Motorola Signature 27 y nuevas funciones de ChatGPT.

La suspensión del soporte de WhatsApp busca garantizar los estándares de encriptado y las nuevas funciones de inteligencia artificial en la plataforma, por lo que los usuarios deben verificar la versión de su sistema operativo y respaldar sus chats en la nube antes de la fecha indicada.

Las Ray-Ban Meta Audio, que prescinden de cámara y tendrán un precio inicial de 349 dólares, permiten escuchar música, contestar llamadas, traducir voz en tiempo real y comunicarse con el asistente Muse, con preórdenes disponibles desde el 13 de octubre.

Durante el Snapdragon Summit 2026, Motorola mostró un primer vistazo del Signature 27, su smartphone más avanzado, con teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles y antenas para la ejecución de inteligencia artificial, aunque sin fecha confirmada de comercialización.

OpenAI, por su parte, transformó el modo de voz de ChatGPT en un asistente de oficina capaz de leer y redactar correos, agendar reuniones e interactuar en Slack, disponible para las suscripciones Plus, Team y Enterprise.